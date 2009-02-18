وجود داروی قاچاق در کمتر از 10 درصد داروخانه های کشور

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت دارو در کشور پرداخت و گفت: امروز در حالی شاهد افزایش 20 درصدی صادرات دارو هستیم که قاچاق دارو در کشور نیز به میزان قابل توجهی کاهش داشته است.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه افزایش 20 درصدی صادرات دارو مربوط به 10 ماهه نخست امسال بوده است ادامه داد: برای اولین بار در سال جاری سهم داروهای وارداتی از نظر کمی نسبت به سال 86 کاهش داشته که این وضعیت نشان دهنده ارتقاء ظرفیتهای داخلی برای تولید داروهای جدید و گرانقیمت است.

دیناروند با عنوان این مطلب که 30 سال قبل کمتر از 25 درصد نیازهای دارویی کشور در داخل تولید می ‌شد افزود: اما امروز بیش از 95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید و تامین می ‌شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به کاهش 80 درصدی قاچاق دارو در کشور طی سالهای اخیر افزود: نتایج بررسیها نشان می دهد در سال 84 در 90 درصد داروخانه ‌های کشور فرآورده ‌های تقلبی و قاچاق یافت می ‌شد اما این رقم در سال 86 به کمتر از 10 درصد رسیده است.

دیناروند در ارتباط با کانال ورود اقلام قاچاق و تقلبی به کشور گفت: عمده داروهای قاچاق متعلق به بازارهای غیرقانونی است که از مرزهای غربی و شرقی و بخشی از مرزهای جنوبی وارد کشور می ‌شود.



