وانت گازوئیل سوز به بازار می آید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، همایون ریاحی صبح امروز در آیین افتتاح خط تولید مجموعه کامل اکسل جلو و عقب وانت زامیاد در این شهر افزود: موافقت مراجع ذیصلاح برای شماره گذاری خودروهای دارای موتور پایه گازوئیل سوز این گروه اخذ شده است.

وی تولید و عرضه خودروهای گازوئیل سوز را در کاهش هزینه های واردات بنزین مفید ارزیابی کرد و افزود: تا چند روز آینده این نوع از خودروها با اخذ مجوزهای لازم شماره گذاری خواهند شد.

ریاحی از تلاش گروه صنعتی زامیاد برای به روزرسانی و حرکت در مسیر انطباق محصولات تولیدی این گروه با سلایق مشتریان خبر داد و گفت: در این راستا مطالعه چگونگی تولید نسل های جدید وانت، ون، مینی بوس، اتوبوس و کامیون با تکنیک های مدرن در اولویت کاری قرار گرفته است.

مدیرعامل زامیاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحران اقتصادی جهانی اشاره و خاطر نشان کرد: صنعتگران ایرانی به علت فعالیت سخت در شرایط تحریم، بی پولی و دشواریهای قانونی در 30 سال بعد از انقلاب ، تا کنون به سلامت از این بحران جهانی عبور کرده اند.

وی گفت: "جنس مردان صنعت ایران، از نوعی است که خود را برای تمام دوره کاری و مقابله با چنین طوفان هایی آماده کرده اند".

ریاحی یادآور شد: با وجود رکود صنایع خودروسازی دنیا به علت تاثیر بحران اقتصادی جهان، صنعت خودروی کشورمان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی اصولی و صحیح می تواند سال آینده را برای اقتصاد ایران به سال فرصتها تبدیل کند، بر لزوم استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود تاکید کرد و افزود: در غیر این صورت سال آینده برای ایران، سال تهدیدها خواهد بود.

مدیرعامل زامیاد از افزایش 24 درصدی تولیدات این گروه صنعتی در 11ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: رکورد سال گذشته محصولات تولید زامیاد در دی ماه سال جاری شکسته شد.

وی گفت: با این شرایط، زمینه افزایش میزان تولید محصولات مختلف زامیاد با کیفیت مطلوب تا پایان امسال فراهم است.

ریاحی با اشاره به بحران اقتصاد جهانی و نیز برنامه ریزی این گروه صنعتی برای افزایش تولیدات در سال آینده اظهار داشت: در حالی افزایش تیراژ محصولات زامیاد طی سال آینده در دستور کار مدیران این گروه صنعتی قرار گرفته که همزمان، اصل بهبود کیفیت و تنوع محصولات تولیدی مد نظر است.

ریاحی در ادامه از صنعت قطعه سازی به عنوان ریشه و اساس صنایع خودروسازی یاد کرد و افزود: در صورت بی توجهی به این صنعت، خودروسازی کشور در دراز مدت دچار تزلزل جبران ناپذیر خواهد شد.

وی قطعه سازان را علاقمندان واقعی به رشد و اعتلای کشور دانست و اظهار داشت: مدیران صنعت خودروسازی باید با درک حساسیت فعالیت این واحدها، قدران قطعه سازان باشند.

مدیرعامل زامیاد بهره گیری مطلوب از سرمایه های انسانی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواند و گفت: سیاست محوری دولت در رشد و اعتلای صنایع، باید بر بکارگیری شایسته منابع انسانی، متمرکز شود.

ریاحی پتانسیل های آذربایجان شرقی در زمینه صنعت قطعه سازی را خاطر نشان کرد و آمادگی گروه صنعی زامیاد را برای گسترش همکاری های متقابل اعلام کرد.