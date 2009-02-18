حضور با شکوه مردم/ سوارکاران یزدی در مراسم استقبال از احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان یزد، در بدو ورود دکتر احمدی نژاد به فرودگاه یزد، صف طولانی مسئولان این استان که به منظور خوشامدگویی به رئیس جمهور در فرودگاه حضور داشتند قابل توجه بود.

در مسیر حرکت رئیس جمهور از فرودگاه به میدان امیر چخماق تعدادی سوار کار ، سوار بر اسب از رئیس جمهور استقبال کردند.

نکته جالب دیگری که در مسیر حرکت رئیس جمهور به سمت این میدان وجود داشت پخش کیک یزدی و نقل توسط تعدادی از استقبال کنندگان بین مردم حاضر در مسیر بود ، عده ای نیز بر سر مردم نقل می پاشیدند.

بنابراین گزارش مردم در مسیر حرکت رئیس جمهور شعارهایی را مبنی بر خوشامدگویی به وی سر می دادند.

تعداد بسیاری از مردم استان یزد در قدیمی ترین میدان این شهر (میدان امیر چخماق) تجمع کرده تا سخنرانی رئیس جمهور را بشنوند .