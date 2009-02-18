مجید جوزانی در این‌ باره به خبرنگار مهر گفت: تماشاخانه‌های ایرانشهر آخرین مراحل فنی و نصب تجهیزات خود را سپری می‌کند و محوطه‌سازی آن نیز در حال انجام است. تلاشمان این است بعد از نصب تجهیزات این دو سالن تئاتری را تا پیش از نوروز 88 افتتاح کنیم و بعد از آن برنامه‌ای یکساله برای اجراهای تئاتری انجام خواهیم داد.

وی اظهار داشت: معتقدم برنامه‌ریزی‌ها باید به نوعی باشد که تماشاخانه‌های ایرانشهر به عنوان اولین مرکز تولید تئاتر خصوصی در ایران فعالیت کنند که نه خیلی متکی به دولت باشند، نه به لحاظ اجرا و موضوع نمایش‌ها با مردم بیگانه.

مدیر تماشاخانه‌های ایرانشهر افزود: دومین هدف اصلی بنده این است که این دو مکان تئاتری مرکزی برای تولید تئاتر تجربی کشور نیز باشند و به عنوان بخشی که تئاتر تجربی را مدیریت می‌کنند به کار خود ادامه دهند.

جوزانی با اشاره به نگاه مثبت شهردار تهران به هنر به ویژه تئاتر گفت: امیدوارم با توجه دکتر قالیباف‌ تماشاخانه‌های ایرانشهر را به صورت هیئت امنایی اداره کنیم، چون معتقدم این روند در مدیریت و همچنین اجرای تئاتر تأثیر مثبت خواهد داشت.