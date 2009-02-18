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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران می آیند

بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران می آیند

بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از امکانات فوتسال در شهرهای تهران و اصفهان به تهران می آیند تا شرایط این دو شهر را برای میزبابی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و جام باشگاه‌های این قاره ارزیابی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان رسما خواهان امتیاز میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در سال 2010 و قهرمانی جام باشگاه‌های این قاره در سال 2009 شده است.

برهمین اساس در روز دوشنبه هفته آینده دو نفر از بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران می آیند تا از امکانات دو شهر تهران و اصفهان که به ترتیب برای میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا و جام باشگاه‌های این قاره در نظر گرفته شده‌اند، بازدید به عمل آورند.

حضور بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشورمان به اصرار عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران بوده است تا آنها پیش از برگزاری نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ 12 اسفندماه گزارشی کامل از شرایط میزبانی کشورمان برای این دو رویداد قاره‌ای ارائه کنند.

مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا تیرماه سال 88 و رقابت‌های قهرمانی این قاره خردادماه 89 برگزار خواهند شد.

کد مطلب 836111

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