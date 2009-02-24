اسکان افاغنه در بافت قدیم کرمان مشکلات فراوان ایجاد کرده است

پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از معضلات و مشکلات پیش رو برای احیاء بافت قدیم شهر رفسنجان اسکان اتباع بیگانه در برخی از مناطق این بافت است که به دلیل فرسوده بودن این مناطق همچنین تجمع اتباع بیگانه موجب بروز مشکل در این امر شده است.

وی با اشاره به لزوم اجرای طرح ساماندهی بافت قدیم شهر رفسنجان گفت: یکی از مواردی که انجام این طرح را کند کرده، وجود اتباع بیگانه است و برای حل این مشکل، تخریب مخروبه های بافت قدیم از هفته جاری آغاز می شود و طبق مصوبه شورای شهر خانه هایی که با خطر ریزش مواجه هستند نیز تخریب خواهند شد.

شهردار کرمان عنوان کرد: تنها راه ممکن برای احیای بافت قدیم همکاری مردم با شهرداری در خصوص ساخت و ساز است که تا به حال استقبال خوبی از این طرح شده است.

وی گفت: عدم آشنایی مردم با طراحی های شهرداری در بعضی از مناطق بافت قدیم از مشکلات اجرای طرح است.

وی افزود: برای اجرای طرح ساماندهی، مالکان در این منطقه باید تجمیع کنند که به دلیل عدم آشنایی با تجمیع ممکن است حقی از آنها ضایع شود که در این خصوص جلساتی با مسئولین شهرداری و مالکان انجام شده است و امیدواریم با توجیه مردم کار ساماندهی این منطقه انجام شود.