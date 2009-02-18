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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

در منطقه آزاد ارس

نخستین مرکز الکترونیکی آمار و اطلاعات مناطق آزاد راه اندازی شد

نخستین مرکز الکترونیکی آمار و اطلاعات مناطق آزاد راه اندازی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: مرکز الکترونیکی و مکانیزه آمار و اطلاعات سازمان منطقه آزاد ارس بعنوان نخستین مرکز مکانیزه و تحت وب در سطح مناطق آزاد کشور با بهره گیری از نرم افزار فرابر راه اندازی شد.

عباس رنجبر در خصوص این سیستم به خبرنگار مهر در جلفا گفت: سیستم الکترونیکی آمار و اطلاعات این منطقه بالغ بر 178 قلم آماری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و .... است که توسط 18 رابط آماری از کلیه واحدهای سازمان به روز می شود.

وی افزود: سیستم مذکور از دی ماه سالجاری و پس از ماهها کار کارشناسی در معاونت طرح و برنامه این سازمان بصورت رسمی کار خود را آغاز کرده و در این مدت رکوردهای اطلاعاتی سازمان و منطقه آزاد ارس از آغاز سالجاری ثبت و بروز گردیده است.

رنجبر ادامه داد: در این سیستم کلیه آمار و اطلاعات عملکردی سازمان اعم از قراردادها، ثبت شرکتها، صادرات و واردات، پیشرفت پروژه ها و... بصورت محلی و تحت وب در دسترس مدیران سازمان قرار می گیرد تا مبنای تصمیم گیری ها و برنامه ریزیها باشد.

به گفته وی، براساس شاخص های ارزیابی تدوین شده در این سیستم قابلیت ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف نیز بوجود خواهد آمد.

کد مطلب 836122

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