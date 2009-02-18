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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

با تصمیم نمایندگان مجلس؛

تمدید یک تبصره از قانون جنگل ها و مراتع با فوریت بررسی می شود

تمدید یک تبصره از قانون جنگل ها و مراتع با فوریت بررسی می شود

نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386 موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس برای دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای تبصره 2 ماده 33 اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386 رای گیری کردند که بعد از مخالفت با 2 فوریت آن ، در نهایت به یک فوریت آن رای مثبت دادند.

بر اساس ماده واحده این لایحه از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجرای تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386 برای مدت 5 سال تمدید می شود.

دولت در توجیه دو فوریت این لایحه آورده است: مدت اجرای تبصره 2 ماده 33 این قانون به پایان رسیده و این امر مانع اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعب ویژه محاکم قضایی موضوع تبصره یاد شده گردیده است ، برای جلوگیری از بروز مشکل خلاء قانونی لایحه تمدید با قید دو فوریت ارائه شده است.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این لایحه گفت: دوستان توجه داشته باشند اگر احتمال بروز خلاء قانونی وجود دارد برای ارائه این لایحه باید 5 ماه پیش اقدام می شد نه اینکه بگویند چون خلاء قانونی است با دو فوریت ارائه می شود.

کد مطلب 836125

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