آغازثبت نام آزمون ارشدفراگیر از عصر امروز/ اصلاح آیین نامه ارشدفراگیر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور آئین نامه دوره‌ های فراگیر مقطع کارشناسی ‌ارشد دانشگاه پیام نور اصلاح شده و ظرفیت پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی 88-1387 متناسب با امکانات دانشگاه در هر مرکز تعیین خواهد شد. ظرفیت پذیرش در هر رشته - مرکز در ایام ثبت ‌نام از طریق سایت دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir اعلام خواهد شد.

در آزمون دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نیز مانند آزمون کارشناسی ارشد 88، 20 درصد پذیرش به سهمیه رزمندگان اختصاص دارد.

دارندگان مدارک ‌کارشناسی رسمی و بالاتر می‌ توانند بدون توجه به نوع رشته کارشناسی در دوره دانش ‌پذیری هریک از دوره‌ های کارشناسی‌ ارشد فراگیر ثبت‌ نام کنند.

در صورتی که رشته کارشناسی داوطلب با رشته کارشناسی ‌ارشد انتخابی وی همنام و یا مشابه نباشد به تشخیص گروه آموزشی مربوط، چنین داوطلبانی در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ‌ارشد باید حداکثرتا 24 واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

دارندگان مدارک معادل نیز مشروط به آنکه مدرک مقطع قبلی آنها نیز معادل نباشد صرفاً مجاز به شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر همان مقطع هستند.

دانشجوی نیم ‌سال آخر دوره کارشناسی در صورتیکه حداکثر تا 31 شهریور ماه 88 دانش‌ آموخته شود می‌ تواند با ارائه گواهی از دانشگاه ذیربط مبنی بر دانش‌ آموخته شدن قبل از شروع سال تحصیلی مربوطه‌، در آزمون دوره دانش ‌پذیری شرکت کند. این داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون دوره دانش‌ پذیری‌، هنگام ثبت ‌نام باید گواهی دانش ‌آموختگی خود ارائه کند.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم و مشهد دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده ‌اند همانند دارندگان مدارک کارشناسی در رشته‌ های علوم انسانی گروه 1می ‌توانند در این دوره‌ ها ثبت ‌نام کند. همچنین این ‌دسته از متقاضیان بر اساس مصوبه مذکور فقط می‌ توانند در رشته‌ های علوم انسانی شرکت کنند.

با توجه به‌ اینکه در دوره دانش ‌پذیری برای دانش پذیران برابر ضوابط معافیت تحصیلی صادر نمی شود داوطلبان ذکور علاوه بر داشتن شرایط مندرج در بند الف و ب در صورت دارا بودن یکی ازشرایط زیر مجاز به شرکت در دوره‌ دانش ‌پذیری هستند.

هر داوطلب واجد شرایط می ‌تواند تنها یک رشته تحصیلی در یکی از مراکز مجری را انتخاب کرده و پس از ثبت ‌نام و انتخاب واحد در دوره دانش ‌پذیری برای 8 تا 10 واحد درسی اعلام شده حسب مورد برای هر رشته تحصیلی مطابق جدول شماره 4 مندرج در دفترچه راهنما در آزمون پایان نیم‌سال دانش‌پذیری شرکت کند.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون دوره‌ های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال 1388 عصر روز جمعه 30 شهریور ماه 88 برگزار خواهد شد و دانش ‌پذیران از تاریخ 27 تا 29 مرداد 88 می ‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه کارت و راهنمای ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

نتایج آزمون نیز از طریق سایت دانشگاه پیام‌ نور به نشانی www.pnu.ac.ir و سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org به اطلاع خواهد رسید.