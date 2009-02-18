اعلام مدارک داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی/ مهلت ارسال مدارک تا 3 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی تا روز سوم اسفند ماه جاری فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون را اسکن و به صورت اینترنتی به آدرس های http://www.sanjeshp.ir و http://sanjesh.mohme.gov.ir ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبان باید برای ارسال مدارک فقط و فقط از طریق وارد کردن کد رهگیری که قبلاً پس از اتمام ثبت نام اینترنتی دریافت کرده اند، عمل کنند. به مدارکی که از طریق ایمیل و یا پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واجدین شرایط استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان ملزم هستند کپی مدارک برابر اصل شده توسط دانشگاه علوم پزشکی را همراه با نامه استعداد درخشان از وزارت بهداشت تا تاریخ سوم اسفند به وسیله پست پیشتاز به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ارسال کنند. سایر مدارک این دسته از داوطلبان باید به شیوه اینترنتی ارسال شود.

مدارک مورد نیاز کلیه داوطلبان شامل سهمیه آزاد، بومی (تعهد خاص)، رزمندگان، مربیان و مشمولین آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان شامل مدارک مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی، وضعیت خدمات نظام وظیفه، فیش بانکی، فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، استشهاد محلی مبنی بر سکونت در آن استان و تأیید استشهاد توسط مراجع ذیصلاح برای داوطلبان سهمیه بومی، آخرین حکم کارگزینی و گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل است.

دانشجویان فقط برای یکبار به عنوان دانشجوی سال آخر محسوب می شوند و در صورتی که پایان نامه را دفاع نکرده و یا واحد باقی مانده داشته باشند، ثبت نام این دسته از داوطلبان در آزمون دستیاری صرف نظر از شرکت یا غیبت در آزمون به معنی شرکت در آزمون تلقی می شود.

به گزارش مهر، آزمون دستیاری دندانپزشکی راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 10 اردیبهشت ماه 88 به طور همزمان در شهرهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود.