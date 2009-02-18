  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اعتبار 400 میلیارد ریالی برای عرصه های طبیعی/ وضعیت تالابها بحرانی است

اعتبار 400 میلیارد ریالی برای عرصه های طبیعی/ وضعیت تالابها بحرانی است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی کشور از اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار برای حفظ و حراست از عرصه های طبیعی ایران در سال جاری خبر داد.

دلاور نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در حال حاضر حفاظت هشت درصد وسعت کشور یعنی 12 میلیون هکتار در قالب مناطق چهارگانه همچنین پنج میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع برعهده سازمان محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه های طبیعی اغلب به صورت فیزیکی انجام می شود، بیان داشت: علاوه بر مباحث مدیریتی و تهیه طرحهای مدیریت این مناطق که ساز و کار چگونگی عمل کردن دستگاههای اجرایی و خود سازمان را در این مناطق نشان می دهد حفاظت عرصه های طبیعی بیشتر به صورت سنتی و فیزیکی توسط پاسگاهها و محیط بانیها انجام می گیرد.

معاون محیط زیست کشور اظهار داشت: خوشبختانه در دولت نهم دو رویکرد جدیدی شامل حفاظت با استفاده از توانمندی جوامع محلی و همچنین استفاده از روشهای نوین حفاظت با استفاده از هواپیما و بالگرد ایجاد شده است.

وضعیت تالابهای کشور بحرانی است

نجفی همچنین وضعیت تالابهای کشوررا بحرانی اعلام کرد و افزود: در کشور نزدیک 84 تالاب دارای اهمیت داریم که 22 تالاب در کنوانسیون رامسر به عنوان تالابهای دارای اهمیت بین المللی ثبت شده است.

این مقام مسئول در محیط زیست کشور افزود: عوامل طبیعی مانند بروز پدیده خشکسالی، ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی و زهابهای کشاورزی به این تالابها صدمه زیادی زده است.

نجفی در ادامه تالاب انزلی را بسیار آسیب پذیر دانست و یادآورشد: حجم بالای رسوبات وارده به آن در نیم قرن گذشته، ورود فاضلابها، پدیده آزولا و برخی فعالیتهای توسعه ای مانند کنارگذر این تالاب را به مخاطره انداخته است.

کد مطلب 836130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها