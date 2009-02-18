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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

تیموریان نخستین بازی خود را با پیراهن بارنزلی انجام داد

تیموریان نخستین بازی خود را با پیراهن بارنزلی انجام داد

آندرانیک تیموریان دیشب برای نخستین بار با پیراهن تیم فوتبال بارنزلی مقابل شفیلد ونزدی به میدان رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه بارنزلی، تیم فوتبال بارنزلی دیشب در چارچوب یکی از دیدارهای عقب افتاده رقابت های لیگ قهرمانی فوتبال انگلستان در زمین شفیلد ونزدی به برتری رسید و این درحالی است که آندرانیک تیموریان نخستین بازی خود را با پیراهن این تیم انجام داد.

این نخستین پیروزی بارنزلی در دربی شهر بارنزلی در ورزشگاه "هیلزبرو" از سال 1979 به حساب می آید. کمپل رایس در دقیقه 38 تنها گل بازی را وارد دروازه شفیلد ونزدی کرد.

تیموریان در دقیقه 90 این دیدار جای خود را به آدام هامیل داد. هافبک ملی پوش ایران دو هفته قبل به صورت قرضی از تیم فولهام به بارنزلی پیوسته است.

کد مطلب 836147

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