کوتاهی هلال احمر در بهسازی و تجهیز آبگرم فردوس

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عباس اقبال پیش از ظهر امروز در نشست برنامه‌ ریزی استقبال و اسکان مسافران نوروزی موقعیت شهرستان فردوس به عنوان تنها مسیر ترانزیتی که از تردد بالای مسافران و گردشگران نوروزی در استان خراسان جنوبی برخوردار است را به عنوان یک ظرفیت مهم در استان و شهرستان فردوس ارزیابی کرد و افزود: در این راستا مدیران دستگاه های اجرایی باید با برنامه‌ ریزی صحیح در جذب مسافران و گردشگران تلاش نمایند.

وی با تأکید دوباره بر استفاده صحیح از صنعت جذب توریسم و گردشگر از سوی مسئولان و مدیران در ادارات و دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌ های 10‌گانه استقبال از مسافران نوروزی در شهرستان نیز تردد یا اسکان نزدیک به یک میلیون مسافر نوروزی از فردوس به مشهد مقدس در سال گذشته را خاطرنشان کرد.

وی افزود: اماکن مذهبی و گردشگری در شهرستان فردوس از قبیل بارگاه امام زادگان سلطان ابراهیم (ع) و سلطان محمد (ع)، آبگرم معدنی و بیش از 180 اثر تاریخی از جمله ظرفیت‌ها و توانمندی‌ های بسیار خوب شهرستان فردوس برای جذب گردشگران است که باید مورد توجه همگانی قرار گرفته و هماهنگی لازم در این زمینه توسط مدیران در دستگاه‌های اجرایی شهرستان وجود داشته باشد.

اقبال تصریح کرد: در نشستی با هلال احمرکه در فرمانداری فردوس و با حضور استاندار خراسان جنوبی و مدیر‌عامل شرکت سرمایه ‌گذاری هلال برگزار شد به توافقاتی دست یافتیم و شرکت سرمایه ‌گذاری هلال متعهد شد، کار پروژه آبگرم فردوس که یک سرمایه ملی، کشوری و استانی است را با جدیت آغاز کند.

فرماندار فردوس افزود: در این جلسه با حضور استاندار به توافق رسیدیم به همان اندازه ‌ای که شرکت سرمایه‌ گذاری هلال بودجه بگذارد استانداری و فرمانداری هم اعتبار اختصاص دهد اما با کمال تأسف این شرکت تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نداده و به قول‌ها و تعهدات خود عمل نکرده است.

اقبال با تأکیدی دوباره بر اینکه هلال احمر دست روی پروژه آبگرم فردوس گذاشته اما عملأ هیچ کار مثبتی تاکنون انجام نداده و به تعهدات خود عمل نکرده است، گفت: در یک سال گذشته 170 میلیون تومان اختصاص داده شده که 103میلیون تومان آن محقق شده و نیز 326 میلیون تومان اعتبار گذاشته ‌ایم اما هلال احمر تاکنون هیچ اعتباری نگذاشته و با یک سرمایه مردمی و ملی اینگونه و بسیار ضعیف رفتار کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مشکل آبگرم معدنی فردوس را باید با مردم مطرح کنیم، تصریح کرد: هلال احمر یا باید مرکز آبگرم معدنی فردوس را به فروش برساند و یا به تعهدات خود در زمینه بهسازی و ساخت و ساز پروژه عمل کند چرا که این موضوع توقع مردم و مسئولان شهرستان است که به نسبتی که فرمانداری فردوس اعتبار گذاشته هلال احمر نیز اعتبار گذاشته و کار مثبتی انجام دهد.

اقبال یادآورشد: در سال گذشته دو میلیون 100 و 55 نفر با مراجعه به پست های راهنمای مسافران با 12 ساعت کار به 81 هزار 700 و 41 نفر در این خصوص خدمات رسانی شده است.

وی مجموع بازدید مسافران و گردشگران از آثار تاریخی فردوس را پنج هزار 200 و 50 نفر اعلام کرد و افزود: در نوروز سال گذشته نیز 327 هزار 500 و 89 نفر در فردوس اسکان داشته اند.