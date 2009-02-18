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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

مظفر از عملکرد صدا و سیما در دهه فجر تقدیر کرد

رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما عملکرد رسانه‌ ملی را در دهه فجر امسال درخور تحسین و پرداخت مناسب به زمینه‌ها و علل بروز انقلاب اسلامی در شبکه‌های مختلف را شایسته تقدیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر در نامه‌ای به عزت‌الله ضرغمی توجه ویژه صدا و سیما را به ارائه برنامه‌های متنوع و متناسب با خواست و نیاز اقشار گوناگون مردم و گروههای سنی مختلف از ویژگی‌های برنامه‌های امسال دهه‌ فجر برشمرد.

وی در نامه خود آورده است: بدون شک نشان دادن تصاویری از حضور فداکارانه و شجاعانه همه اقشار جامعه در آن روزهای خون و قیام و ایستادگی مردم با مشت‌های گره کرده در برابر رژیم تا دندان مسلح مورد حمایت استکبار جهانی و اطاعت و پیروی صادقانه و خالصانه مردم از رهبری معظم انقلاب حضرت امام (ره) و همچنین مصاحبه با پیشتازان و پیشگامان و روایت آنان از روند پیروزی تاثیری بسزا در ایجاد نشاط و امید و هشیاری در نسل جدید و پیوند وثیق آنان با گذشته افتخار آمیز خود خواهد داشت.

مظفر در پایان مراتب قدردانی شورای نظارت بر صدا و سیما را از رئیس و کارکنان رسانه ملی اعلام و برای اصحاب هنر و رسانه‌ ملی در احیا و گسترش ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی آرزوی توفیق کرده است.

کد مطلب 836158

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