147 هزار پروژه در سه سال توسط دولت به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علی نیکزاد معاون امور هماهنگی وزارت کشور در نخستین گردهمایی مدیران روابط عمومی شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها و شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت افزود: در دهه فجر امسال نیز 40 هزار پروژه با اعتبار 19 هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید. این در حالی است که اعتبار سالانه سازمان شهرداریها 24 تا 26 هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بیان کرد: دولت از ابتدای سال 84 تا پایان 1387 مقرر کرده بود که تعداد 11 هزار و 100 دستگاه اتوبوس به ناوگان عمومی کشور اضافه کند که تا پایان سال 86 تعداد هشت هزار و 600 دستگاه اتوبوس با یارانه 82.5 درصد به سیستم اتوبوسرانی کشور اضافه شده است.

نیکزاد همچنین گفت: در حال حاضر در 99 سازمان اتوبوسرانی موجود در شهرداریهای کشور بیش از 21 هزار اتوبوس به مردم خدمت رسانی می کنند. همچنین در شهرهایی که سیستم اتوبوسرانی وجود ندارد دو هزار و 550 دستگاه مینی بوس به شهرداریهای آنها داده شده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به وجود هفت هزار و 470 دستگاه اتوبوس موجود در شهر تهران تصریح کرد: از این تعداد 6 هزار و 350 اتوبوس در حال سرویس دهی به شهروندان تهرانی است که تعداد 3 هزار و 700 دستگاه آن از ابتدای سال 1384 تا 1387 از سوی وزارت کشور به شهرداری تهران واگذار شده است.

این در حالی است که شهرداری تهران تعداد اتوبوسهای داده شده از سوی وزارت کشور و تبصره 13 را هزار و 700 دستگاه اعلام کرده است.

معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به دستور تنظیم لایحه بودجه 88 دولت بیان کرد: در سال 1388 دستور تنظیم لایحه بودجه انقباضی با حداقل 10 درصد اعتبارات موجود است. اما بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور علاوه بر نداشتن این کسر بودجه با افزایش 23 تا 25 درصدی بودجه در موضوع عوارض گمرکی، سوخت و سایر منابع دیگر شهرداریها و دهیاریها روبرو بوده است.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم فعالیتهای عمرانی در رضایتمندی مردم از دولت افزود: زمانی که مردم از پروژه های عمرانی رضایت داشته باشند این رضایتمندی از دولت و بالاتر از آن حکومت نیز خواهد بود و روابط عمومی ها نقش مهمی در انعکاس پروژه های عمرانی در سطح کشور و افزایش رضایتمندی مردم دارند. در حقیقت یک پیام یا خبر بیش از صد سرباز تاثیرگذار است و می تواند اعتماد مردم را از حکومت به همراه داشته باشد چرا که شفاف سازی اعتماد به همراه می آورد.