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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

نامزدهای بهترین رمان دفاع مقدس جایزه شهید غنی‌پور معرفی شدند

نامزدهای بهترین رمان دفاع مقدس جایزه شهید غنی‌پور معرفی شدند

مجید قیصری، اکبر صحرایی، علی‌الله سلیمی، اصغر استادحسن، شهریار عباسی و مجید پورولی کلشتری نامزدهای دریافت جوایز برتر هشتمین جایزه شهید غنی‌پور در بخش "رمان دفاع مقدس" هستند.

به گزارش خبرگزاری، رمانهای "آنا هنوز می‌خندد" نوشته اکبر صحرایی، "گوساله سرگردان" نوشته مجید قیصری، "باران جنوب" نوشته علی‌الله سلیمی، "برخیز ای بخت خفته" نوشته اصغر استاد حسن معمار، "می‌خواهم یک نامه کوتاه بنویسم" نوشته شهریار عباسی و "ما از دوکوهه آمده‌ایم، اینجا غریبیم" نوشته مجید پورولی کلشتری نامزدهای دریافت جوایز برتر در این دوره هستند.

احمد بیگدلی، محمدرضا بایرامی و فرخنده حق‌شناس داوری آثار داستانی و رمان رسیده به هشتمین دوره از این جایزه را در دو بخش بزرگسال با موضوع آزاد و دفاع مقدس بر عهده داشته‌اند و علیرضا متولی، خسرو باباخانی و طاهره ایبد نیز در بخش نوجوان آثار ارسالی را داوری کرده‌اند.

در هفتمین دوره این جایزه کتاب "با جامهای شوکران" نوشته عبدالمجید نجفی به عنوان اثر برگزیده در بخش دفاع مقدس انتخاب شد.
کد مطلب 836202

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