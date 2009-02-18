مشکلات موجود در ساماندهی بقاع متبرکه باید برطرف شود

محمد حری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص برخی اختلافات بین سازمان میراث فرهنگی و اداره کل اوقاف کرمان در خصوص ساماندهی این اماکن تاریخی مذهبی گفت: در واقع هیچ اختلاف کلی بین سازمان میراث فرهنگی و اوقاف وجود ندارد و برخی از مشکلات نیز ناشی از برخی دستور العمل ها و بخشنامه ها در 2 اداره است که با یکدیگر مغایرت دارند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاهها هیچ اختلافی ندارند گفت: مسائل موجود مربوط به مکانهایی می شود که سازمان میراث فرهنگی آنها را به ثبت رسانیده است و در ساماندهی این اماکن مغایرتهای قانونی بین دستگاهها وجود دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: به عنوان نمونه آستانه "شاه نعمت الله ولی" در ماهان و "مشتاقیه" در کرمان از بقاء متبرکه ای هستند که مدیریت آنها با اوقاف می باشد اما در فهرست آثار تاریخی میراث فرهنگی نیز به ثبت رسیده است زیراکه این مکان از لحاظ گچبری، نقاشی، گنبد و سایر شاخصه های معماری سنتی در کشور بی نظیر هستند.

وی گفت: میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداری این اماکن بودجه و اعتبار خاصی دارد در حالیکه اوقاف نیز برای ساماندهی این مکانها طرح های خود را دارد که همین مسئل باعث بروز برخی مشکلات می شود.

حری افزود: در انجام برخی امور اختلاف نظرهای کاری در سطوح پائین سازمانها وجود دارد که باید با تعامل بین دستگاهها برطرف شود.

معاون اداره کل اوقاف و امورخیریه کرمان اضافه کرد: در زمینه آب گرم "جوشان" نیز از یک طرف سازمان میراث فرهنگی ساماندهی آن را در مصوبات دور اول سفر در طرح های گردشگری قرار داده است و هم زمان صندوق عمران موقوفات که موسسه وابسته به اوقاف است برای اجرای طرح ها اعتباری کلان پیش بینی کرده و حتی این طرح را کلنگ زنی کرده است.

وی افزود: تاکنون مبلغی نیز به پیمانکاران طرح مربوط نیز پرداخت شده است اما نا هماهنگی میراث فرهنگی با اوقاف در این زمینه اجرای این طرح ها را با مشکل مواجه می کند.