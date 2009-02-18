تصویر روز نجوم، تصویری از موقعیت برخورد دو ماهواره مخابراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد دو ماهواره مخابراتی در چند روز گذشته آن قدر جنجال برانگیز بوده است که تصویر نجوم روز 18 فوریه نیز به آن اختصاص یابد.

اگرچه در مدار زمین هر ذره و زباله فضایی می تواند با ماهواره ها برخورد داشته باشد اما این برخورد به عنوان اولین برخورد میان دو ماهواره کامل شناسایی شده و حیرت و نگرانی متخصصان را بر انگیخته است.

محل برخورد دو ماهواره مخابراتی

هفته گذشته ماهواره از کار افتاده مخابراتی روسی بر فراز سیبری با ماهواره مخابراتی آمریکایی برخورد کرده و در نتیجه هر دو ماهواره به هزاران هزار قطعه ریز تبدیل شدند.

ذرات به جا مانده از این برخورد به شکل توده ای از قطعات به جا مانده و می تواند ماهواره های عملیاتی را با خطر برخورد و تخریب مواجه سازد زیرا ارتفاعی که برخورد در آن صورت گرفته است ارتفاعی مطلوب برای حرکت بسیاری از ماهواره ها است.

همچنین وجود این ذرات به عنوان خطری بزرگ برای ایستگاه بین المللی فضایی و پروازها و ماموریتهای آتی بشر به فضا برای هزاران سال باقی خواهد ماند.