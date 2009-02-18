احتمال عدم انجام معامله سهام بانک ملت در روز جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی سنگی نیان امروز در حاشیه مراسم عرضه سهام بانک ملت در بورس با بیان اینکه ممکن است معامله سهام بانک ملت انجام نشود، گفت: سهام بانک ملت نیز مانند هر عرضه دیگری بستگی به شرایط بازار دارد.

معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت بورس با اشاره به بررسی های بورس طی دو سه هفته اخیر در مورد عرضه سهام بانک ملت، گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که شرایط برای عرضه سهام بانک مساعد است و انجام معامله َآن به بهبود شرایط بازار کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به ابعاد حجم و شرایط خاص بانک های دولتی وضعیت فعلی بازار و ابهامات سهام بانک های دولتی و غیره ،بررسی های دقیقی بر روی سهام بانک ملت به منظور افشای کامل اطلاعات آن انجام شد ، گفت: حتی در تجدید پذیرش سهام شرایط هایی به منظور شفاف سازی و ارائه اطلاعات لازم انجام شد.

معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت بورس ادامه داد: از نظر تئوریک وظیفه بورس عرضه سهام است، البته ملاحظاتی در مورد شرایط بازار برای کمک به اتخاذ تصمیم توسط خریداران و فروشنده دارد. بنابراین، با مشورتهای زیاد به این نتیجه رسیده ایم که سهام بانک ملت امروز عرضه شود.

سنگی نیان با بیان اینکه عرضه های اول بازدهی بیشتری در دوره کوتاه مدت دارد ،گفت: طی چندین عرضه از سال 85 تاکنون به این نتیجه رسیده ایم که سهامداران عمدتا در کوتاه مدت سود خوبی کسب می کنند، البته بانک ملت از شرکت های مشابه خود ارجعیت دارد.

وی با اشاره به اینکه معاملات بورس از ساعت 9 آغاز وتا ساعت 12.30 ادامه دارد، تصریح کرد: نماد معاملاتی بانک ملت از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح باز بوده و خریداران برای خرید سهام رقابت می کنند تا به یک قیمت منطقی از نظر فروشنده برسند. البته باید حجم تقاضاها از 60 درصد عرضه سهام بیشتر باشد تا عرضه انجام شود اما این حجم تقاضا در حال حاضر در بازار وجود ندارد و حجم معاملات تاکنون به میزانی نیست که فروشنده سهام را عرضه کند.

معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت بورس با بیان اینکه اگر فروشنده تشخیص دهد که قیمت برای عرضه مناسب است نسبت به عرضه اقدام می کند .

وی ادامه داد: ما ناظر انجام معامله هستیم، هم اکنون نیز قیمت سهام بانک ملت به 100 تومان رسیده، یعنی حراج آن معکوس است .

به گفته سنگی نیان اکثر عرضه های اول به وضعیت سهام بانک ملت دچار شده اند و عرضه های اول بازده بالاتری از بازار دارند و بین دو تا سه ماه به طور می انجامد تا قیمت سهام آنها به میانگین بازار باز گردد.

معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت بورس همچنین در مورد شرایط بورس نیز گفت: بورس نیز همچون اقتصاد دارای رونق و رکود است اما طی ماههای ابتدای سال 88 ارزش معاملات سهام در بازار رکورد زد. اما اتفاقاتی همچون بحران جهانی نیز هم اکنون در بازار بورس تاثیر داشته با این وجود بورس عملکرد صنعت کشور را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما از دولت انتظار داریم که برای عرضه سهام شرکتهای دولتی حتما شرایط بازار سرمایه را در نظر بگیرد.

سنگی نیان اظهار داشت: البته بانک ملت برای عرضه های بلوکی سهام مذاکراتی را با خریداران انجام داده است.