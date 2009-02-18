ترکیب هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزى تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس و طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی، به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، درختان، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حدادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتشسوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینهای، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهای و همچنین ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاههای آب کشاورزی و تأسیسات آبیاری، فعالیتها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشینآلات، ابزار و ادوات کشاورزی) در قبال حوادث بیمهپذیر، به عنوان وسیلهای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی تأسیس میشود.
همچنین به موجب این قانون، هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی مرکب از پنج نفر شامل مدیر عامل بانک کشاورزی، یک نفر از هیئت مدیره این بانک و سه نفر نماینده به معرفی وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی است.
مجمع عمومی مرکب از وزرای جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس)، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و مشاور و رئیس معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.
در همین راستا، دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی، اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را تهیه، تصویب و ابلاغ کند.
این قانون در تاریخ 19/11/1387 را محمود احمدینژاد رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.
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