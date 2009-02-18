پذیرش 673 معلول در کنکور 87 / جزئیات آماری پذیرش معلولان در دانشگاهها

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار داوطلبان معلولی که در کنکور سراسری 87 پذیرفته شده اند گفت: در کنکور سراسری 87 تعداد 787 داوطلب نابینا، 461 داوطلب کم بینا، 91 داوطلب ناشنوا، 263 داوطلب کم شنوا و یک هزار و 1310 داوطلب با معلولیت جسمی و حرکتی ثبت نام کرده بودند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 103 نابینا، 162 کم بینا، 13 ناشنوا، 72 کم شنوا و 333 جسمی و حرکتی در کنکور سراسری سال گذشته پذیرش شدند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: در دوره های روزانه کنکور سراسری 87 تعداد 27 کم بینا، 41 معلول جسمی و حرکتی، 18 نابینا، 1 ناشنوا و 17 کم شنوا پذیرفته شده اند.

وی درباره تعداد پذیرفته شدگان در دوره های شبانه کنکور سال گذشته به مهر گفت: معلولین جسمی و حرکتی پذیرفته شده در این دوره در سال گذشته 16 نفر، نابینایان 13نفر، کم شنوایان 4 نفر و کم بینایان 17 نفر بوده اند.

خدایی اضافه کرد: همچنین از تعداد کل پذیرفته شدگان معلول در کنکور 87 ، 206 معلول جسمی و حرکتی، 63 نابینا، 33 کم شنوا، 3 ناشنوا و 79 نابینا در دانشگاه پیام نور قبول شدند.

وی تعداد معلولین پذیرفته شده در دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی را 136 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 67 معلول جسمی و حرکتی، 37 نفر کم بینا، 7 نفر نابینا، 9 نفر ناشنوا و 16 نفر کم شنوا در دانشگاههای غیرانتفاعی پذیرفته شده اند.

معاون سازمان سنجش تعداد 2 معلول جسمی حرکتی، 1 نابینا و 2 کم بینا را نیز پذیرفته شدگان در رشته های مجازی و بین المللی دانشگاهها در کنکور 87 دانست.

وی درباره تعداد پذیرفته شدگان معلول در دانشگاههای علوم پزشکی به مهر گفت: در کنکور 87، 1 کم بینا و 1 معلول جسمی و حرکتی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1 معلول جسمی و حرکتی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 1 کم بینا در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1 معلول جسمی و حرکتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1 کم بینا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 1 کم بینا در دانشگاه علوم پزشکی یزد پذیرفته شده اند.