به گزارش خبرنگار مهر، میشل کویپرس، عالم روحانی بلژیکی است که کتابش "ولیمه؛ تجریه و تحلیل سوره مائده با استفاده از نظریه بلاغت سامی" برگزیده شاتزدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

کویپرس در کتاب "ولیمه" سوره مبارکه "مائده" را بر اساس نظریه "بلاغت سامی" تجزیه و تحلیل کرده است. در نشست تخصصی میراث مکتوب که با عنوان "ساختارشناسی و روش‌شناسی آیات قرآنی" برگزار می‌شود علاوه بر کویپرس، دکتر سلمان صفوی نیز سخنرانی می‌کند.

این نشست 12 اسفندماه از ساعت 16 الی 18 در مرکز پژوهشی میراث مکتوب واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، شماره 1304، طبقه دوم برگزار می‌شود.