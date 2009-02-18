بازنگری در مراکز آموزش علمی کشور در جال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رضا عامری امروز در سی و هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه ها در اهواز اظهار داشت: هدف از برگزاری این گردهمایی تحول در نظام آموزش عالی کشور است که امیدواریم در پایان این گردهمایی به نتایج مورد قبول و کارآمدی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در سند چشم انداز توسعه ایران، کشور باید در بخش علمی تا سال 1404رده اول منطقه را کسب کند که هم اکنون برنامه ریزیهای وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری به سمت تحقق اهداف چشم انداز در حال طراحی و اجرا است.

عامری تصریح کرد: هم اکنون در اکثر رشته ها همانند هوافضا، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی حرف اول در منطقه را می زنیم و تلاش برای رساندن سایر رشته ها به رتبه اول منطقه همچنان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: برای رسیدن به اهداف چشم انداز سه محور اساسی شامل طرح تحول مدیران آموزشی، تدوین نقشه جامع علمی کشور و تدوین سیمای آموزش در برنامه پنجم توسعه را در حال اجرا داریم که در برخی موارد به نتایج مطلوبی دست یافته ایم.

قائم مقام وزات علوم، تحقیقات و فناوری دستیابی به اهداف چشم انداز را مستلزم حمایت همه جانبه دولت و مراکز علمی از برنامه های تعریف شده وزات علوم در این خصوص دانست و گفت: در صورتیکه این حمایتها از ما صورت گیرد با توجه به پتانسیل بالایی که در کشور داریم به راحتی می توانیم به قدرت عملی اول منطقه تبدیل شویم.

عامری به افزایش تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: در دولت نهم توجه ویژه ای به افزایش تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها صورت گرفته و در این خصوص محدودیت خاصی را تعریف نکردیم.

وی با دستاورهای نظام آموزشی کشور در 30 سال اخیر اشاره کرد و گفت: هم اینک در تمام بخشهای آموزشی در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی داشته ایم که در همین زمینه می توان به رشد 30 برابری تعداد استادیاران دانشگاه ها نسبت به قبل از انقلاب اشاره کرد.

عامری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر سه میلیون و سه هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی کشور در حال تحصیل هستند که حدود 19 هزار نفر از اعضای هیئت علمی وظیفه آموزش به آنها را برعهده دارند.

وی ادامه داد: از این تعداد دانشجو 16 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.

سی ‌و‌ هفتمین گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور تحت عنوان «تحول گرایی در آموزش عالی» امروز در دانشگاه شهید چمران اهواز گشایش یافت. در این نشست دو روزه مباحثی از قبیل: تحول راهبردی و برنامه پنجم توسعه، نظارت و ارزیابی و آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم و گزینش استاد مورد بحث قرار می ‌گیرد.