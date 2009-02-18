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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

رضازاده:

لیگ وزنه برداری می تواند حامی تیم های ملی باشد

لیگ وزنه برداری می تواند حامی تیم های ملی باشد

مدیر تیم های ملی وزنه برداری کشورمان گفت: اگر رقابت های لیگ وزنه برداری با برنامه ریزی و هماهنگ با اردوهای آماده سازی برگزار شود می تواند حمایت کننده تیم های ملی و اردونشینان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده ضمن بیان مطلب فوق افزود: مسابقات لیگ برای ورزشکاران و مربیان این رشته ورزشی تنها منبع درآمد است و به همین دلیل نیز می تواند از نظر روحی و روانی تا حدود زیادی اردونشینان و ملی پوشان را آماده و مهیای تمریناتی سنگین کند.

وی ادامه داد: لیگ اگر با برنامه های آماده سازی تداخلی نداشته باشد و تمرینات اردونشینان را تحت تاثیر قرار ندهد نقش حمایتی خوبی خواهد داشت که این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم است.

رضازاده با تاکید بر هماهنگ بودن سازمان لیگ با کادر فنی تیم های ملی اظهار داشت: از رئیس فدراسیون درخواست کرده ایم تا نماینده کادر فنی تیم ملی در نشست هماهنگی لیگ سال آینده و زمانی که قرار است برنامه های هفتگی لیگ پی ریزی شود حضور داشته باشد تا با مطرح ساختن برنامه های آماده سازی تیم های ملی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از بروز تداخل جلوگیری شود.

قهرمان سال های 2000 تا 2006 جهان در خاتمه خاطرنشان کرد: لیگ به جز منفعت مالی برای ورزشکاران، میدان مناسبی برای شناسایی چهره های جویای نام است. با اعتقاد به این موضوع در هر دیدار لیگ، یکی از اعضای کادر فنی حضور داشته و خواهد داشت تا عملکرد نفرات شرکت کننده را زیر نظر گرفته و برترین ها را با پشت سر گذاشتن مواردی همچون تست دوپینگ به اردو دعوت کنند.

کد مطلب 836245

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