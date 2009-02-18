توکلی به کادر فنی تیم های وزنه برداری نوجوانان و جوانان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه ای که هفته گذشته و با حضور بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه برداری، حسین رضازاده مدیر تیم های ملی و بهمن زارع مربی تیم ملی بزرگسالان کشورمان در دفتر کمیته ملی المپیک برگزار شد، توکلی به جمع مربیان تیم ملی رده سنی جوانان و نوجوانان پیوست.

براساس این گزارش، این اقدام با پیشنهاد مدیر تیم های ملی و موافقت رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان صورت گرفت و مقرر شد حسین توکلی قهرمان المپیک 2000 سیدنی با آغاز اردوی تیم نوجوانان اعزامی به رقابت های جهانی تایلند و جوانان اعزامی به جهانی رومانی به جمع کادر فنی بپیوندد.

اعضای تیم جوانان کشورمان در رقابت های قهرمانی جوانان جهان سال گذشته توانستند با هدایت حسین توکلی، مسعود قاسمی، هادی پانزوان و زالای به عنوان سومی جهان و بی سابقه ترین نتیجه تاریخ وزنه برداری دست یابند.