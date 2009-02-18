کناره گیری از وزارت کشور و ریاست سازمان بازرسی تصمیم من نبود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مصطفی پور محمدی ظهر امروز در گردهمایی ائمه جماعات استان مرکزی با اشاره به اینکه آمریکا برای دستیابی به نبض سیاسی جهان باید بر منطقه خاورمیانه تسلط داشته باشد، افزود: بحران اقتصادی جهان ناشی از هزینه ایست که آمریکا در منطقه خاورمیانه در افغانستان و عراق برای تحت اختیار قرار دادن این مناطق و دسترسی به قدرت انجام داده است.

وی عامل اصلی شکست آمریکا را جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: آمریکا حل مشکل خاورمیانه و سیاست جدی راهبردی را مذاکره با جمهوری اسلامی می داند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در عرصه جهانی از جایگاه بالایی برخوردار است، افزود: نقش موافقین و مخالفین گواه بر عظمت انقلاب اسلامی در جهان است و این در حالی است ما تنها یک درصد خاک دنیا، یک درصد جمعیت، سه درصد منابع و ذخایر جهان، کمتر از نیم درصد قدرت اقتصادی و چهار دهم درصد تولید ناخالص دنیا را داریم و با توجه به قدرت فشار استکباری از قدرت سیاسی بالایی برخوردار نیستیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه این عوامل در قدرت یک کشور نقش مهمی دارد، تصریح کرد: اما قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی از عوامل مادی تعیین کننده آن بیشتر است و نقش ویژه جمهوری اسلامی در قدرت پیام و تولید محتوی است.

وی خاطر نشان کرد: کسی که بتواند افکار دنیا را در اختیار داشته باشد می تواند نبض دنیا را در دست بگیرد و قدرت جمهوری اسلامی در فهم و رمز این موضوع است.

وی تبلیغ و پیام رسانی صحیح را از جمله رسالتهای روحانیون خواند و گفت: روحانیت به عنوان پیشتاز و راهنمای ملت برای استقرار و پیروزی انقلاب اسلامی و تدوام آن نقش خود را به خوبی ایفا کردند و اگر روحانیت این رسالت مداری و تعهد شناسی و احساس مسئولیت را نداشتند انقلاب اسلامی به این جایگاه نمی رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور قدرت جمهوری اسلامی را در قدرت فرهنگی دانست و گفت: نقطه آسیب ما نیز همین قدرت فرهنگی است و اگر فرهنگ را از ما بگیرند ماهیت و هویت خود را از دست خواهیم داد که در این راستا باید به مقابله با تهاجم فرهنگی بپردازیم که با تغییر، نوع نگرش و ایجاد ارتباطات می توان تحول در فرهنگ ایجاد کرد.

وزیر سابق کشور در ادامه، در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان که چرا از وزارت کشور کنار کشیدید، گفت: کنار نکشیدم مرا کنار گذاشتند و به سازمان بازرسی به میل خود نیامدم و هیچ کاری را به ارزش کار فرهنگی و طلبگی نمی دانم و اگر با خودم بود کار فرهنگی انجام می دادم.