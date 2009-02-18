300 میلیارد تومان اعتبارات خشکسالی آبیاری تحت فشار توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، سید رحیم سجادی مدیر کل دفتر شبکه ها و روش های آبیاری با اعلام این خبر افزود:210 میلیارد تومان از این اعتبارات به توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی تخصیص یافته است.

وی همچنین میزان اعتبار اختصاص یافته به اصلاح شیوه های آبیاری و بهبود آب بندان ها ، احیا و مرمت قنوات ، چشمه ها و ... را 90 میلیارد تومان عنوان کرد.

سجادی ابراز امیدواری کرد با اعطای اعتبارات خشکسالی و خودیاری کشاورزان تا پایان سال 88 نزدیک به 150 هزارهکتار از اراضی کشاورزی به طرح آبیاری تحت فشار مجهز شوند.

وی در ادامه پیش بینی کرد تا پایان سال آینده با توجه به اختصاص 90 میلیارد تومان اعتبار خشکسالی به اجرای طرح اصلاح روش های َآبیاری ، 60 هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر پوشش این طرح قرار گیرد.

به گفته سجادی تعداد 12 استان 100 درصد اعتبارات 9 استان 75 درصد اعتبارات و 10 استان 55 درصداعتبارات خشکسالی را به طرح َآبیاری تحت فشار اختصاص داده اند.

وی در عین حال در موردساز وکار و میزان کمک های بلاعوض دولت برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار خاطرنشان کرد: حداکثر تا 70 درصد کمک های بلاعوض دولت برای اصلاح شیوه های آبیاری آب بندان ها، احیا و مرمت قنوات و چشمه ها به اراضی مشاع و تشکل ها و حداکثر تا 50 درصد این کمک ها به اراضی انفرادی به منظور اجرای آبیاری تحت فشار اختصاص می یابد.

مدیر کل دفتر شبکه ها و روش های آبیاری به مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش در راستای اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار که به صورت خود اجرایی صورت خواهد گرفت، اشاره کرد و گفت: سازمان های جهاد کشاوزی استان ها، قراردادهای مشارکت با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را منعقد کرده اند.