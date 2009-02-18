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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

سوم اسفند؛

نقل و انتقال اسناد عمره در دفاتر زیارتی آغاز می شود

نقل و انتقال اسناد عمره در دفاتر زیارتی آغاز می شود

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: نقل و انتقال اسناد عمره بانک ملی از روز شنبه سوم اسفند در دفاتر زیارتی سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این دستورالعمل مربوطه به کلیه دفاتر زیارتی سراسر کشور توسط حج و زیارت استانها ابلاغ شده است.

نرم افزار نقل انتقال از 27 بهمن در اختیار حج و زیارت استانها قرار گرفته است و از روز شنبه سوم اسفند ماه همه دفاتر زیارتی برای نقل و انتقال اسناد آمادگی دارند.

دفاتر زیارتی برای کار نقل و انتقال، احکام ویژه از مدیران حج و زیارت استانها دریافت کرده و هر کدام دارای رمز ورود به سیستم هستند. کسانی که مایل به دریافت یا واگذاری فیش عمره بانک ملی هستند می توانند به دفاتر زیارتی مراجعه و پس از توافق با واگذار کننده و یا گیرنده ، نامه برای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد دریافت کنند.

این انتقال ویژه فیشهای بانک ملی است و هر فیش فقط یکبار منتقل می شود.

کد مطلب 836271

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