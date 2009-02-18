نقل و انتقال اسناد عمره در دفاتر زیارتی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این دستورالعمل مربوطه به کلیه دفاتر زیارتی سراسر کشور توسط حج و زیارت استانها ابلاغ شده است.

نرم افزار نقل انتقال از 27 بهمن در اختیار حج و زیارت استانها قرار گرفته است و از روز شنبه سوم اسفند ماه همه دفاتر زیارتی برای نقل و انتقال اسناد آمادگی دارند.

دفاتر زیارتی برای کار نقل و انتقال، احکام ویژه از مدیران حج و زیارت استانها دریافت کرده و هر کدام دارای رمز ورود به سیستم هستند. کسانی که مایل به دریافت یا واگذاری فیش عمره بانک ملی هستند می توانند به دفاتر زیارتی مراجعه و پس از توافق با واگذار کننده و یا گیرنده ، نامه برای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد دریافت کنند.

این انتقال ویژه فیشهای بانک ملی است و هر فیش فقط یکبار منتقل می شود.