بودجه 200 میلیاردی فقط جوابگوی ساخت 5 کیلومتر تونل مترو است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر که به بررسی بودجه 88شهرداری اختصاص داشت با بیان این مطلب گفت: 200 میلیارد تومان بودجه نقدی برای مترو تهران تعیین شده و اگر ساخت ‌هر کیلومتر تونل را با 40 میلیارد تومان در نظر بگیریم با این مبلغ تنها می‌توان 5 کیلومتر تونل ساخت. با این اوصاف باید کمک دولت محقق شود و روی درآمدهای غیرنقدی نیز تکیه کرد که البته با بحران اقتصادی پیش آمده در کشور شاید اینها محقق نشود.

معاون حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه طبق طرح جامع حمل و نقل باید هر سال 30 کیلومتر تونل مترو احداث کرد افزود: ‌در حمل و نقل نمی‌توان با چشم بسته و سنتی جلو رفت اما خوشحالم همکاران ما با کمک شورای اسلامی شهر طرح جامع حمل و نقل و برنامه 5 ساله را تهیه کرده‌اند که از درون آن نیز برنامه سالانه استخراج شده و ما تلاش کرده ایم کلیه موارد در چارچوب طرح حمل و نقل جلو برود.

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه اعتبار معاونت حمل و نقل در سال گذشته 900 میلیارد تومان بود و خوشبختانه امسال به بیش از 1000 میلیارد رسیده است خاطرنشان کرد:‌ در سایر بخشهای حمل و نقل به جز مترو، ‌زمینه برای تحقق بودجه غیرنقدی زیاد نیست که امیدوارم با بودجه پیش‌بینی شده برای این بخش ‌در حمل و نقل که مهمترین معضل شهروندان است دچار مشکل نشویم.

معاون شهردار تهران ادامه داد : اینگونه نیست که همه چیز برای ساخت مترو آماده باشد، اولین جایی که کار عمرانی می‌خواهد خود ایستگاه است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه دولت پیشنهاد بودجه هزار و 370 میلیارد تومانی را برای حمل و نقل به مجلس ارائه داده که به گفته رئیس جمهور سهم تهران یک سوم این اعتبار خواهد بود اظهار داشت: با این اعداد و ارقام در اتوبوسرانی و مترو کاری محقق نمی‌شود و خواهش من این است شورا با مجلس در این مورد رایزنی داشته باشد.