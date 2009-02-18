انتقاد توکلی از اعلام وصول اصلاحیه بودجه 88/ لاریجانی: از سکوت آیین نامه استفاده کردم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس ، احمد توکلی در تذکری آیین نامه ای تصریح کرد: اینکه بعد از 20 روز از ارائه بودجه سال 88 دولت اصلاحیه ای بدهد که میلیاردها ریال جابجایی منابع و تخصیص منابع از اختصاصی به عمومی و بالعکس دارد و 63 طرح جدید را اضافه کند و طرح هایی را خط بزند، ناقض حقوق نمایندگان است.

نماینده مردم تهران یادآور شد: طبق ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس ، نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس برای ارائه پیشنهادات خود در لایحه بودجه فرصت کافی دارند اما اگر قرار باشد حقوق نمایندگان در بررسی اصلاحیه دولت از بین برود یک بدعت است چون الان هیچ نماینده و هیچ کمیسیونی فرصت ارائه پیشنهاد جدید را ندارد و کمیسیون تلفیق کار خود را آغاز کرده است.

توکلی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شما طبق وظیفه نباید این اصلاحیه را می پذیرفتید و اعلام وصول می کردید، زیرا اصلاحیه لایحه در قانون وجود ندارد هر چند اصلاحیه قانون داریم که خودش لایحه می شود اما اصلاحیه لایحه نداریم.

وی اضافه کرد: در آینده ممکن است شما و احمدی نژاد در مجلس و دولت نباشید و نباید طوری رفتار شود که اگر کسان دیگری بودند، بتوانند هر بلایی سر ملت بیاورند.

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه این ایراد از نظر اصولی وارد است، تاکید کرد: دولت وقتی لایحه را داد که دیگر تکمله زدن بر آن وجهی ندارد و نمایندگان باید فرصت داشته باشند نظرات خود را اعلام کنند.

لاریجانی خاطر نشان کرد: در گذشته نیز این رویه بوده است یعنی دیده شده بود که وقتی لایحه ای برای بررسی می آمد دولت اصلاحاتی را به کمیسیون داده بود.

وی گفت: روال منطقی همین است که مطرح کردید ، یعنی لایحه باید جامع داده شود و نمایندگان 10 روز فرصت داشته باشند نظرات خود را بدهند اما امسال لایحه بودجه دیر داده شد و من فکر کردم ممکن است این اصلاحیه مشکلات لایحه بودجه را بهتر رفع کند.

نماینده مردم قم در خانه ملت یاد آور شد: اگر نمایندگان بگویند فرصت نداشتیم این اصلاحیه را بررسی کنیم حق با آنها است و ما باید رعایت کنیم، امسال به خاطر دیر ارائه شدن بودجه و چون آیین نامه نیز سکوت کرده اجازه دادیم این اصلاحیه در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

لاریجانی در پایان با بیان اینکه "من از سکوت آیین نامه استفاده کردم تا کار روی زمین نماند" ، گفت: علی الاصول این روال نباید باشد و نمایندگان اگر نظرشان این باشد که ما نتوانستند نظراتشان را بدهند، این را به عنوان اصلاحیه نمی پذیریم .