کتابخانه سلسله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عبدالله نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان سلسله اظهار داشت: زمین ساخت کتابخانه مرکزی سلسله با مساحت یک هزار و 200 متر مربع از طرف شهرداری الشتر در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار داده شده است.

وی با اشاره به اینکه این کتابخانه با زیربنای 800 متر مربع در سه طبقه در حال ساخت است، یادآور شد: در سال جاری اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال اعتبار اولیه به این پروژه اختصاص یافته است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان یادآور شد: تنها کتابخانه عمومی شهرستان سلسله به نام "ابوریحان بیرونی" در سال 1353 افتتاح شده است که 600 متر مربع زیربنا دارد و در آینده نزدیک طبقه دوم این کتابخانه به بهره‌برداری خواهد رسید.

نوری ادامه داد: راه‌اندازی کافی ‌نت و بخش تخصصی دین در کتابخانه "ابوریحان بیرونی" از دیگر برنامه های این اداره کل در آینده نزدیک است.