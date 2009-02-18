ارسال 940 مقاله تخصصی به دبیرخانه دوازدهمین همایش زمین شناسی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرخ ناصری کریموند در حاشیه دوازدهمین همایش زمین شناسی در اهواز افزود: به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت و با هماهنگی های انجام شده با انجمن زمین شناسی ایران، میزبانی دوزادهمین همایش این انجمن که به مدت سه روز از سی ام بهمن (امروز) تا دوم اسفند در اهواز برگزار می شود به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واگذار شده است.

وی ادامه داد: انجمن زمین شناسی ایران به عنوان انجمن مادر علوم زمین کشور از سال نخست تاسیس در سال 1374 با استفاده از جایگاه علمی خود اقدام به برپایی همایش های سالانه به منظور تبادل نظر میان محققان زمین شناسی و علوم وابسته کرده است، به گونه ای که این همایش ها بزرگ ترین هم آورد زمین شناسی کشور تلقی می شد.

کریموند تصریح کرد: بررسی چالش های پیش روی زمین شناسی ایران در دو میزگرد تخصصی در قالب دو عنوان «زمین شناسی و دانشگاه ها» و «زمین شناسی و صنعت نفت» با حضور متخصصان فن و استادان مطرح زمین شناسی ایران انجام می شود.

وی با بیان این که در حاشیه این همایش نمایشگاهی از قدیمی ترین میکروسکپ های زمین شناسی نفت برپا می شود، ادامه داد: در این همایش علاوه بر ارائه مقاله های علمی، زمین شناس نمونه سال، دانشجوی نمونه زمین شناسی و کتاب سال زمین شناسی مطابق شیوه هر ساله انتخاب می شود.

