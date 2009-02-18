مردم یزد منتظر اعلام زمان بهره برداری از خط دوم انتقال آب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، دقایقی قبل، پیش از سخنرانی رئیس جمهور در اجتماع مردم این استان بیان داشت: خط دوم انتقال آب از زاینده رود به یزد از مهمترین مصوبات سفر اول رئیس جمهور بود که مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت.

صدوقی اظهار امیدواری کرد: مطالعات این طرح تسریع و زمان و طول اجرا همچنین هنگام بهره برداری از آن برای مردم و مسئولان این استان در این سفر اعلام شود.

وی خطاب به مردم بیان داشت: مسئولان خواسته های شما مردم شریف را می دانند و آن را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهند کرد و به طور قطع دولت نیز خواسته های به حق را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

صدوقی یادآور شد: مصوبات سفر دوم نیز به طور قطع همچون مصوبات سفر اول پربار و به نفع مردم خواهد بود.

وی نیز از حضور یکپارچه مردم، خانواده های شهدا، جانبازان و ... در این استقبال باشکوه تقدیر و اظهار امیدواری کرد: همواره با وحدت کلمه خود پاسدار خون شهدا باشیم.

رئیس جمهور و هیئت دولت امروز و فردا میهمان مردم یزد خواهند بود.

در استقبال باشکوه مردم استان یزد از رئیس جمهور بیش از 15 هزار نفر از شهرستانهای دور و نزدیک استان یزد شرکت کردند.