نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در خرم آباد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان صبح امروز در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به مهر گفت: این نمایشگاه مشتمل بر 45 اثر از برترین آثار هنرمندان هنرهای تجسمی کشور است.

امین کمالوندی بیان داشت: این نمایشگاه به همت انجمن هنرهای تجسمی لرستان و با هدف مبارزه با تصاویر غیر واقعی و غیر ارزشی منتسب به عاشورا و ائمه اطهار و بیان زوایای ناگفته عاشورا برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این پوسترها با مضامین حماسه عاشورا و با ارائه مفاهیم معنوی و متعالی و استفاده دقیق از رنگ‌ها و تصاویر در معرض دید عموم قرار گرفته است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور از امروز تا 5 اسفند ‌ماه در نگارخانه شهید هژبر ارشاد خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.