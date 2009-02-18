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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۱۹

نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در خرم آباد دایر شد

نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در خرم آباد دایر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور نمایشگاه سوگواره سراسری پوسترهای عاشورایی در نگار خانه شهید هژبر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان صبح امروز در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به مهر گفت: این نمایشگاه مشتمل بر 45 اثر از برترین آثار هنرمندان هنرهای تجسمی کشور است.

امین کمالوندی بیان داشت: این نمایشگاه به همت انجمن هنرهای تجسمی لرستان و با هدف مبارزه با تصاویر غیر واقعی و غیر ارزشی منتسب به عاشورا و ائمه اطهار و بیان زوایای ناگفته عاشورا برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این پوسترها با مضامین حماسه عاشورا و با ارائه مفاهیم معنوی و متعالی و استفاده دقیق از رنگ‌ها و تصاویر در معرض دید عموم قرار گرفته است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور از امروز تا 5 اسفند ‌ماه در نگارخانه شهید هژبر ارشاد خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 836303

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