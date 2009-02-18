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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

گسست فرهنگی خاستگاه مدگرایی در جامعه است

مشهد - خبرگزاری مهر: یک روانشناس گفت: خاستگاه مد و مدگرایی زمانی به وجود می آید که در جامعه یک گسست فرهنگی شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علی هنرور ظهر امروز در همایش جوان و مد با بیان اینکه هویت انسان می تواند او را به مد و مدگرایی سوق دهد افزود: اشخاصی که به دنبال مد هستند در هویت خود دچار تردید می شوند و برای اینکه به پدیده مد گرفتار نشویم باید مهارتهای خود آگاهی و خود شناختی را یاد بگیریم زیرا مد را نمی توان بیرون انداخت اما می توان برای مقابله با آن خود را شناخت .

وی تصریح کرد: در این صورت خانواده در انتقال آداب و رسوم پیشین خود با مشکل رو به رو می شود و جوان به دنبال پرکردن شکافی بین خود و خانواده است که با پدیده مد این خلأ و شکاف را پر می کند.

هنرور در ادامه گفت: بسیاری از روانشناسان معتقدند افرادی به دنبال مد هستند که با چالش های هویتی رو به رو هستند.

وی خاطر نشان کرد: به طور کلی به دنبال یک الگو هستند که با آن منطبق شوند چرا که مد نیاز این افراد را پاسخ می دهد گاهی بر اساس الگوهایی مانند هنرمندان، ورزشکاران، خواننده ها و ... فرد با این افراد همانندسازی می کند و شیوه ها و مدهای این افراد را در زندگی به کار می گیرد.

این روانشناس گفت: در گذشته پدر و مادرها الگوهای محکمی برای فرزندان بودند اما امروزه این طور نیست و الگوی شاخصی در جامعه وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: نیاز به دیده شدن و درک پذیرش از لحظه تولد در وجود انسان نمایان است و مد کاری می کند ما دیده شویم و پاسخ پنهان وجود ما را نمایان کند.

هنرور گفت: در واقع مد یک جریان است که اگر جلوی آن سد بسازیم سد را خراب می کند بنابراین باید آن را اداره و مدیریت کنیم.

کد مطلب 836326

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