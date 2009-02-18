همایش "نقش فرهنگ در روابط ایران و روسیه" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با حضور اندیشمندانی از ایران، اوستیا، آذربایجان، و شمار کثیری از دانشمندان داغستان برگزارشد ابتدا مرتضلی ربادانف رییس دانشگاه دولتی داغستان ضمن تشکر از ایران برای برگزاری این کنفرانس، برگزاری چنین نشستهای مشترکی را در جهت تحکیم روابط مثبت ارزیابی کرد.

در ادامه کنفرانس ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی به ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی اشاره کرد و گفت: اکنون در سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ظرفیتهای فرهنگی دو کشور بیش از پیش توانایی اقدامات مشترک را دارد و اکنون دو ملت ایران و روسیه و به‌ویژه داغستان با تکیه بر گذشته تاریخی خود تحکیم این روابط را ضروری می‌دانند.

سپس قربانف قارون محمد اویچ وزیر اطلاع‌رسانی داغستان طی سخنانی گفت: من به ایران تبریک می‌گویم که پایه‌گذار چنین نشستهای مشترکی است و امیدوارم روابط فرهنگی ایران و روسیه هرچه بیشتر گسترش یابد و در این میان داغستان به دلیل پیشینه مشترک تاریخی با ایران مستعد همکاری‌های مشترک فراوانی است.

پس از آن احمد محمداف نماینده رییس جمهوری داغستان در امور ادیان در سخنانی ضمن تشکر از برگزارکنندگان، تفاهم پیروان ادیان مختلف در داغستان را نشانه درک بالای مردم داغستان دانست و اظهار داشت: در داغستان مسلمانان اعم از شیعه و سنی و پیروان سایر ادیان در انجام فرائض دینی کوشا هستند و ما ایران را کشوری پایبند به اسلام معتدل می دانیم وگسترش روابط فرهنگی و دینی را به سود هر دو ملت می‌دانیم.