انتخابات رایانه ای سالمتر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در گردهمایی ائمه جماعات استان مرکزی با اشاره به اینکه در دوران وزارت کشور اصلاح نظام انتخاباتی کشور انجام شد، افزود: در وزارت کشور نیز تا آنجا که توانستم کارها را به خوبی انجام دادم و در حال حاضر نیز تلاش جدی دارم تا جایگاه نظارتی کشور را به جایگاه شایسته برسانم زیرا کشور نیازمند این جایگاه به طور جدی است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت و اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور از رسالتهای بازرسی است، عنوان کرد: سازمان بارزسی سازمانی ناشناخته است و هنوز در افکار عمومی شناخته شده نیست که در این راستا سفر به استانهای کشور، برای معرفی بیشتر سازمان در حال انجام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نظارت را لازمه زندگی هدف دار و با برنامه دانست و اظهار داشت: جامعه بدون نظارت به اهداف خود نخواهد رسید و باید فرهنگ نظارت در جامعه ترویج و از همه ظرفیتهای نظارتی استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: قدرت نظارت فرهنگی، اجتماعی و روانی بیش از قدرت نظارت قانونی متکی بر اهرم فشار است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه برای رشد و سلامت جامعه باید قانون مدار بود، عنوان کرد: برای تحول و اصلاح در کشور باید دولت کوچک و نقش خاص خود را انجام دهد و کارها به مردم واگذار شود تا از ظرفیتهای مردم به نحو احسن استفاده شود.

وی اظهار داشت: کشور دارای ظرفیتهای خوب و غنی و موقعیت ممتاز است ولی به دلیل عدم نظارت، بسیاری از ظرفیت و توان ها به هدر می رود و برای ایجاد تحول باید نقاط ضعف شناسایی شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای صحیح قضایی در دستگاه های کشور تشکیل شده است که تاکنون خدمات زیادی در جمهوری اسلامی انجام داده است.

محمد صادق مهدوی راد بودجه را مهمترین مشکل این سازمان دانست و افزود: سازمان بازرسی در راستای سلامت دستگاه ها باید هر سال دستگاه های مرتبط با دولت را مورد بازرسی قرار دهد که به دلیل کمبود بودجه این کار هر چند سال یکبار انجام می شود و امیدواریم با ارتقاء نیروی انسانی و بودجه وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.