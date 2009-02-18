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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

در دومین سفر استانی هیئت دولت؛

11 پیشنهاد از سوی مسئولان طبس به نماینده دولت ارائه شد

11 پیشنهاد از سوی مسئولان طبس به نماینده دولت ارائه شد

یزد - خبرگزاری مهر: محمد عباسی، وزیر تعاون که به عنوان نماینده رئیس جمهور به شهرستان طبس سفر کرده است، امروز در جلسه مسئولان شهرستان در محل فرمانداری حضور یافت و از نزدیک در جریان برنامه های پیشنهادی مسئولان و صاحب نظران طبس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پیشنهادات مطرح شده در این جلسه شامل انتقال آب از سرچشمه های کارون به طبس، ساماندهی و دوبانده کردن ورودی های شهر، لایروبی بیش از یکصد قنات روستاهای شهرستان، برقراری پروازهای یزد - طبس - مشهد و بالعکس، ایجاد کارخانه کک، احداث نیروگاه زغال سنگ سوز، احداث مجتمع شبانه روزی دخترانه، احداث کارخانه تولید فولاد، اورژانس هوایی، ارتقاء سطح فرمانداری طبس به فرمانداری کل بود که مقرر شد وزیر تعاون این پیشنهادات را در جلسه هیئت دولت مطرح نماید.

مهدی کیانی مقدم، فرماندار طبس نیز گزارشی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طبس ارائه کرد و اظهار داشت: از مجموع 50 مصوبه خاص در سفر اول ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان یزد، تاکنون 86 درصد اجرا شده است.

فرماندار طبس از نماینده دولت خواست: با توجه به محرومیت منطقه، پراکندگی روستاها و این که طبس وسیعترین شهر کشور است، عنایت ویژه ای به این شهرستان داشته باشند.

در پایان جلسه صاحب نظران و متخصصان برنامه ها و پروژه های پیشنهادی خود را ارائه کردند.

شهرستان طبس با 56 هزار کیلومتر مربع وسعت، دارای سه شهر و 68 هزار نفر جمعیت و از بزرگترین شهرستانهای کشور است.

وزیر تعاون امروز و فردا به عنوان نماینده دولت در سفرهای استانی مهمان مردم طبس است.

کد مطلب 836371

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