طرح انتقال آب زاینده رود به چغارت و بافق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان یزد، طرح انتقال آب یزد به چغارت یکی از طرح های شاخص انتقال آب در زمینه بهره برداری بهنیه از ظرفیت آب موجود در منطقه به منظور رشد صنعت و به ویژه معادن سنگ آهن چغارت است.

میزان سرمایه گذاری و طول لوله گذاری این طرح 134 کیلومتر و میزان اعتبار تخصیص داده شده در چارچوب قراردادهای سه گانه مربوط به بخش های اول، دوم و تکمیلی جمعا مبلغ 550 میلیارد ریال است.

ظرفیت آب خط لوله یزد به چغارت 450 لیتر در ثانیه معادل حدود 39 هزار متر مکعب در روز می باشد.

خط لوله یزد به شرکت سنگ آهن مرکزی و بافق طولانی ترین خط انتقال آب از لوله GRP در جهان است .