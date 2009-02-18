نظر نمایندگان مجلس دلسوزانه بود نه کارشناسانه/ با کویت بازی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از نشست امروز کمیته تیم های ملی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن اشاره به ماحصل نشست با اعضای کمیته تیم های ملی گفت: در این نشست برنامه های تیم ملی را برای دیدار روز هشتم فروردین ماه برابر عربستان ارائه کردم.

دایی ادامه داد: براساس برنامه از پیش طراحی شده ما روز سوم یا چهارم فروردین ماه در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهیم رفت.

وی افزود: تا به حال تنها دیدار با تیم ملی فوتبال کویت قطعی شده است و دیدارهایی مانند بازی با کنیا و یا تیم های دیگر مشخص نیست و بنده از آنها بی اطلاع هستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه به تذکر نمایندگان مجلس پیرامون نتایج این تیم اشاره کرد و افزود: اگر نمایندگان محترم مجلس هم اظهار نظری در این مورد داشته اند تنها به خاطر دلسوزی برای تیم ملی بوده چرا که آنها هم فوتبال ملی کشورشان را دوست دارند اما باید توجه داشته باشند که تیم ملی در مرحله اول و دوم مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملتهای آسیا تا به حال شکستی نداشته و عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرده است.

علی دایی در ادامه تصریح کرد: ما تا به امروز 6 امتیاز گرفته ایم و از تیم ملی کره جنوبی به عنوان صدرنشین تنها دو امتیاز عقب تر هستیم. اینکه عنوان شود نتایج تیم ملی ناامید کننده بوده را به هیچ عنوان قبول ندارم.

وی در ادامه افزود: خیلی ها در مورد تیم ملی اظهار نظر می کنند اما من تنها نظر کارشناسان و صاحبان فن را قبول دارم و هر چند به نظر نمایندگان مجلس احترام می گذارم اما معتقدم که نظر آنها دلسوزانه بوده است نه کارشناسانه.

دایی در پایان تاکید کرد: با روندی که تیم ملی در پیش گرفته است مطمئنم که ما به طور مستقیم به مسابقات جام جهانی صعود خواهیم کرد.