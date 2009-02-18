واژگونی خودرو در سمنان بیش از دو برابر میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد هادی عموزاده ظهر امروز در جلسه کمیته ایمنی راههای استان سمنان گفت: میانگین واژگونی خودرو در کشور 30 درصد است اما این رقم در استان سمنان بالای 62 درصد است .

وی افزود: بیشترین مورد وقوع واژگونی خودروها در ساعات شش تا 9 صبح رخ داده است و واژگونی خودروها در شب نسبت به روز کمتر اتفاق افتاده است.

عموزاده اشاره به نزدیک بودن سفرهای نوروزی از مسئولان راه‌های استان سمنان خواست تا با تدابیر لازم برای به حداقل رساندن تصادفات و واژگونی خودروها که به یک معضل در استان سمنان تبدیل شده تلاش کنند.

معاون عمرانی استاندار سمنان اظهار داشت: بهسازی محورهای استان سمنان در سال‌های اخیر بسیار مطلوب بوده به طوری که این استان به یک کارگاه راه‌سازی تبدیل شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سمنان نیز در این جلسه گفت: 74 درصد واژگونی ها مربوط به خودروهای سواری، 10.6 درصد سنگین و بقیه وانت بارها و سایر خودروها بوده است و 44.6 درصد در مسیر شاهرود - سبزوار، 20.5 درصد در مسیر سمنان - گرمسار و 16.9 درصد در محور سمنان - دامغان رخ داده است .

قاسم باقری افزود: با توجه به بهسازی راههای استان سرعت بالا می تواند از عوامل موثر در وقوع واژگونی باشد .

به گفته وی، نورافشانی برج‌های نوری پارکینگ‌های بین‌راهی و رفع خاموشی آنها می‌تواند تا حدود زیادی از واژگونی خودروها و تصادفات جاده‌ای جلوگیری کند.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سمنان خاطرنشان کرد: یکی از معضلات اساسی این استان را واژگونی خودروها در جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری است.