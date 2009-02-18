سازمان تربیت بدنی در استانها با کمبود نیروی متخصص روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسن زاده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: باید برای توسعه نیروهای متخصص در ادارات کل تربیت بدنی برنامه ریزی شود .

وی هیات های ورزشی را به استفاده از رویکرد همگانی و همه جانبه نیروها دعوت کرد و افزود: مسئولان هیات های ورزشی باید برای توسعه و گسترش ورزش از همه افراد صاحب نظر و پیش کسوت استفاده کنند .

به گفته وی، مدیریت و فعالیت در ورزش بسیار متنوع و گسترده است و امکان فعالیت برای همه افراد وجود دارد و اختلاف سلیقه و نظر نباید در ورزش مانع از استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شود.

مدیرکل امور هماهنگی استانهای سازمان تربیت بدنی کاهش زمان ساخت و ساز فضاهای ورزشی را از موفقیتهای دولت نهم در امر ورزش و توسعه آن دانست و افزود: باید از همه افراد علاقمند برای فعالیت در عرصه ورزش استفاده کنیم .