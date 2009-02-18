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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۵۳

سازمان تربیت بدنی در استانها با کمبود نیروی متخصص روبروست

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور هماهنگی استانهای سازمان تربیت بدنی گفت: سازمان تربیت بدنی در ادارات کل تربیت بدنی استانهای کشور با کمبود نیروی متخصص روبرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسن زاده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: باید برای توسعه نیروهای متخصص در ادارات کل تربیت بدنی برنامه ریزی شود.

وی هیات های ورزشی را به استفاده از رویکرد همگانی و همه جانبه نیروها دعوت کرد و افزود: مسئولان هیات های ورزشی باید برای توسعه و گسترش ورزش از همه افراد صاحب نظر و  پیش کسوت استفاده کنند.

به گفته وی، مدیریت و فعالیت در ورزش بسیار متنوع و گسترده است و امکان فعالیت برای همه افراد وجود دارد و اختلاف سلیقه و نظر نباید در ورزش مانع از استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شود.

مدیرکل امور هماهنگی استانهای سازمان تربیت بدنی کاهش زمان ساخت و ساز فضاهای ورزشی را از موفقیتهای دولت نهم در امر ورزش و توسعه آن دانست و افزود: باید از همه افراد علاقمند برای فعالیت در عرصه ورزش استفاده کنیم.

حسن زاده اظهار داشت: در دولت نهم زمان طراحی و ساخت و ساز فضاهای ورزشی از بیش از چهارسال به کمتر از یک سال رسیده است.

کد مطلب 836403

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