بهرامی‌مقدم درباره ساخت این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه می‌شود و در آن سراغ پیرمردی در شمال کشور رفتم که از 28 سال قبل او را می‌شناختم. تغییرات شخصیت انسان و رفتارهایی که افراد در طول سالها نسبت به یکدیگر نشان می‌دهند مسئله‌ای است که در این مستند مورد توجه قرار داده‌ام.

او ادامه داد: به مدت 7 ماه سرگرم تصویربرداری این کار بودیم. آقای رضایی پیرمردی است که 60 سال قبل از طالقان به شمال می‌رود و مدتها در مزارع یکی از مناطق شمالی کشور کار می‌کند. او به درستکاری شهرت داشت تا اینکه او پیر می‌شود و از کار می‌افتد، مردمان منطقه در مقابل سالها زحمتی که این پیرمرد متحمل شده بود، او را به مرده شور خانه می‌برند تا درآنجا زندگی کند. این نوع رفتار با پیرمردی شریف موضوعی بود که تصور کردم می‌تواند در یک مستند به خوبی به تصویر کشیده شود.

این پیرمرد در نیمه راه تصویربرداری مستند فوت می‌کند و بخش‌هایی از کار نیز به همین مسئله می‌پردازد. تصویربرداری مستند "آقای رضایی" را هامون بهرامی‌مقدم انجام داده و سید محسن شهابی سرگرم تدوین و صداگذاری آن است.

بهرامی مقدم همچنان ساخت مستند "برج میلاد" را هم ادامه می‌دهد و طبق اعلام کارگردان ساخت این مستند تا زمان پایان کامل ساخت و ساز برج میلاد ادامه خواهد داشت.