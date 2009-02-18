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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

الصباح خبر داد :

رایزنی نوری المالکی و نمایندگان مقتدی صدر برای تشکیل ائتلاف دوجانبه

رایزنی نوری المالکی و نمایندگان مقتدی صدر برای تشکیل ائتلاف دوجانبه

منابع آگاه در عراق اعلام کردند : اخیرا نخست وزیر عراق با هیئتی از جریان صدر برای تشکیل ائتلاف دوجانبه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، " فلاح شنشل " یکی از نمایندگان جریان صدر درگفتگوی اختصاصی با روزنامه الصباح تاکید کرد : اخیرا هیئتی از جریان صدر با اشاره مقتدی صدر به دیدار نوری المالکی رفت و این دیدار منتهی به نتایج مثبت شد.

وی درادامه تصریح کرد : بعد از توافقات صورت گرفته درباره تشکیل کمیته مشترک برای حل برخی از موضوعات ، موضوع حمایت از مهاجرین برای بازگشت به مناطق مسکونی شان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نوری المالکی و مقتدی صدر

این نماینده پارلمان عراق افزود : دیدگاه ها و مواضع مشترک زیادی بین فهرست ائتلاف دولت قانون وابسته به نوری المالکی و فهرست الاحرار به ویژه بعد از دیدار نمایندگان دوطرف برای تشکیل دولت های محلی وجود دارد.

این درحالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد : فردا پنجشنبه نتایج نهایی انتخابات شوراهای استانی عراق که نتایج اولیه آن حاکی از پیروزی فهرست نوری المالکی در 7 استان از 14 استان دارد، اعلام می شود.

کد مطلب 836419

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