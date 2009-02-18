نتایج دومین روز رقابتهای کاناپولوی قهرمانی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، در این مسابقه ها 16 تیم از استانهای مختلف به مدت سه روز در استخر دانشگاه تربیت معلم کرج با هم به رقابت می پردازند و در دومین روز آن 16 بازی انجام شد.

زنجان 2- اردبیل 7، خوزستان 13- هرمزگان صفر، قزوین 5 - همدان 1، آذربایجان شرقی 11 - چهارمحال و بختیاری 1، اصفهان 1- گیلان 12، کرج 7 - فارس صفر، کرمانشاه 10 - تهران صفر، مازندران 6 - اراک 3 ، بخشی از نتایج روز دوم رقابتهای یادشده بوده است.



گیلان 5 - خوزستان 3، کرمانشاه 5 - مازندران 3، اردبیل 3 - کرج 4، تهران 1 - اراک 3، خوزستان 2 - کرج 4، مازندران 5 - اراک 3، اردبیل 8 - تهران 2 و گیلان 3 - کرمانشاه 5 ، دیگر نتایج این مسابقات است.

هدف از برگزاری این رقابتها انتخاب اعضای تیم ملی کاناپولوی جوانان کشور برای شرکت در رقابتهای آسیایی 2009 است.

رقابتهای کاناپولوی آسیا قرار است خرداد ماه سال آینده در تایوان برگزار شود.

در حال حاضر حدود 500 ورزشکار در رشته کاناپولو جوانان کشور فعال هستند و کرج و استانهای مازندران و گیلان بیشترین ورزشکاران را در رشته کاناپولو دارند.