نیروی انتظامی در پرونده خودروهای فرسوده تبرئه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در گفتگو با خبرنگاران درباره پیگیری گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد تبصره 13 سال 1385 در کمیسیون اصل 90 گفت: این کمیسیون جلسات مکرری را با حضور مسئولان وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش ها، سازمان بازیافت، ایران خودرو، سایپا و بانک ملت برگزار کرد.

وی گفت: در این جلسات با بررسی سازوکارهای بهینه سازی خودروهای فرسوده مشخص شد که علت تاخیر در جمع آوری خودروهای فرسوده عدم پیش بینی موضوع بازیافت این خودروها بوده است.

اسلامی گفت: همچنین مشخص شد که برخی شرکتهای صوری در این زمینه شکل گرفته بودند که عملا وجود خارجی نداشتند.

نماینده مردم ساوه در مجلس اضافه کرد: چگونگی بازیافت خودروهای فرسوده علت کندی کار در زمینه جمع آوری این خودروها بوده و لذا وزارت کشور یک فرصت سه تا چهارماهه از کمیسیون خواست که مسئله را حل کند که این موضوع حل شد و اکنون سرعت جمع آوری خودروهای فرسوده رضایتبخش است.

اسلامی از بررسی پرونده های مربوط به زمین خواری در اطراف تهران در این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون اصل 90 به دنبال بازگرداندن این زمینها به بیت المال است.

به گفته وی بخشی از اراضی منابع طبیعی و ملی در گذشته برای اجرای طرحهای مختلف اقتصادی به افرادی واگذار شده اما برخلاف قانون و پیش از آنکه در این اراضی عملیات اجرایی صورت گیرد برای آن سند صادر شده است.