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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

در نامه ای به تلویزیون؛

دیوان محاسبات خواستار فرصت تلویزیونی برای تبیین انحرافات دولت از بودجه شد

دیوان محاسبات خواستار فرصت تلویزیونی برای تبیین انحرافات دولت از بودجه شد

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات در پی اظهارات شب گذشته رئیس جمهور مبنی بر گله مندی و شبهه در صحت گزارشات این دیوان درباره تفریغ بودجه سال 85 خواستار فراهم آمدن امکان حضور مسئولان دیوان در سیما برای دفاع از صحت گزارشات برای افکار عمومی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  احمد جعفری مدیر کل مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور در پی اظهارات شب گذشته رئیس جمهور مبنی بر شبهه در صحت گزارشات این دیوان درباره تفریغ بودجه سال 85 خواستار فراهم آمدن امکان حضور  مسئولان دیوان در سیما برای دفاع از صحت گزارشات و تبیین موضوع یک میلیارد و 58 میلیون دلار و بیش از چهار هزار مورد انحراف از احکام قانون بودجه 85  برای افکار عمومی شد.

در نامه جعفری به علیرضا برازش مدیر  شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران  آمده است : درپی  مصاحبه  شامگاه سه شنبه ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پیرامون فعالیت های قوه مجریه که اشاراتی نیز درارتباط با عدم واریز یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی یا خزانه داری کل کشور و تهیه گزارشات رسیدگی و تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات کشور داشتند ، این سخنان باعث ایجاد شبهه در نحوه انجام وظایف قانونی دیوان و کارکنان خدوم این نهاد که جایگاه قانون اساسی دارد،‌ شده است. 

وی اضافه کرد: لطفا دستور فرمائید مقدمات حضور مسئولان دیوان برای شرکت در برنامه مشابه تلویزیونی را فراهم آورند‌ تا افکار عمومی درجریان فرایند واقعی رسیدگی ها که مبتنی بردقت،‌ صحت ومبنای قانونی،‌مطابق اصل 55 قانون اساسی و قوانین موضوعه دارد،‌ قرار گیرند. 

"امید آن داریم این برنامه تلویزیونی بتواند در سایه طرح دیدگاه های کارشناسی و ارائه اطلاعات و اسناد شفاف، سرنوشت یک میلیارد و 58 میلیون دلار و بیش از چهار هزار مورد انحراف (در حوزه اعتبارات، ‌دریافت ها ، تبصره ها و ...) از احکام قانون بودجه 85 که درنتیجه تهیه گزارش تفریغ سال مذکور شناسایی شده است،‌ برای افکار عمومی روشن سازد. "

کد مطلب 836459

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