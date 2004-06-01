قراردادم با پرسپوليس تمام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه عصرامروزمديرعامل جديد باشگاه پرسپوليس ازسوي سازمان تربيت بدني معرفي خواهد شد، اما هنوزمشكلات مالي اين تيم پا برجاست وبازيكنان ومربيان پرسپوليس به دنبال مسوولي هستند تا پاسخگوي آنها باشد.

رضا چلنگرمترجم وينكوبگوويچ كه تا تيرماه سالجاري باپرسپوليس قرارداد دارد، ازروزگذشته درتمرينات اين تيم حاضر نشده و خواهان پرداخت حقوق خود شده است.

چلنگردرگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين مطلب افزود: من تا تيرماه با پرسپوليس قرارداد دارم، اما بخاطراينكه يك ماه حقوق ازباشگاه طلبكارم دريك بررسي به اين نتيجه رسيدم كه با توجه به اين شرايط قراردادم ساعت 18روز11 خرداد به پايان رسيده وبنده ديگرهيچ قراردادي باپرسپوليس ندارم. به همين خاطرتا مشكلم را حل نكنند ديگربه اين تيم برنمي گردم.

علاوه برمترجم وينكو بگوويچ، همكاران اويعني داركودراژيچ وفخرالدين بگوويچ نيزازباشگاه پرسپوليس طلبكارهستند. به اين مجموعه بايد بازيكنان اين تيم را هم اضافه كرد كه هركدام علاوه برحقوقهاي ماهيانه مبلغي ازپيش قرادادهاي خود را طلبكارند. اين درحاليست كه هيچكدام ازمسوولان باشگاه پرسپوليس حاضرنيستند درمحل تمرينات اين تيم حاضرشوند وبه پاسخگويي بپردازند.