دانشجویان با دیده بانی از انقلاب عملکرد دستگاههای دولتی را نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، فرامرز ابوالحسنی بعد از ظهر چهارشنبه در نهمین نشست مجمع دبیران تشکل های سیاسی و مسئولان هئیتهای مذهبی استان در بابل اظهار داشت: نقش دانشجویان و جنبشهای دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار موثر و تاثیر گذار بوده است.

وی افزود: جنبش های دانشجویی دانشجویی قبل از انقلاب به دنبال سرنگونی رژیم ستم شاهی و پایان حکومت دیکتاتوری و برپایی حکومت عدالتخواه و حکومت ارزشی و دینی بودند و در این راه دانشجویان زیادی شهید و کشته و شکنجه و زندانی شده اند.

ابوالحسنی بیان داشت: حال که حکومت اسلامی برپا شده است رسالت دانشجویی حفاظت و حراست از آن بوده و دانشجو به عنوان فرد مطلع و آگاه باید در رفع موانع و مکلاتی که بر سر راه حکومت دینی است کمک کند.

وی تصریح کرد: رسالت دانشجویی آن است تا با دیده بانی از انقلاب، عملکرد دستگاه های دولتی را نظارت و از عملکرد مثبت حمایت و از عملکرد منفی انتقاد کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد واحد ساری نیز نقش دانشجویان را در انقلاب بسیار مهم دانست و افزود: تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان به عنوان انقلاب دوم از سوی حضرت امام نام گرفت.

وحید فلاح بیان داشت: دانشجویان نباید بدون مطالعه و آگاهی به صورت کورکورانه از گروه یا حزب خاصی حمایت کنند.