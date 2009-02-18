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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

فرمانده ناتو:

اکثر شورشیان شرق افغانستان از مردم این کشور نیستند

اکثر شورشیان شرق افغانستان از مردم این کشور نیستند

فرمانده نیروهای ناتو در شرق افغانستان امروز اعلام کرد اعضای شورشیان در شرق افغانستان به زبانهای چچنی، عربی، ازبکی و افغان صحبت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال جفری شلوسر در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در سال گذشته بیشترین میزان حملات را در شرق افغانستان داشته ایم.

شلوسر خاطرنشان کرد: کاملا روشن و واضح است که مناطق شرقی افغانستان در درگیری های شدیدتری بسر می برند.

وی افزود: هنگامی که نیروهای زیادی برای رویارویی با یک گروه کوچک می آورید، آنان با گروههای چریکی مواجه می شوند که  طبیعتا تعدادشان نیز بسیار زیاد است.

فرمانده نیروهای ناتو در شرق افغانستان اظهار داشت: شورشیان در شرق افغانستان به زبانهای چچنی، عربی، ازبکی و افغان صحبت می کنند.

این ژنرال آمریکایی گفت: سال 2009 سالی بسیار پراهمیت خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: ببینید چه مقدار حملات در مناطق شرقی افغانستان رخ می دهد و کاهش هم نمی یابند.

این درحالی است که رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اعلام کرد وی طرح اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان را تایید کرده است.

کد مطلب 836512

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